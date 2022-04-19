Представители Renault рассказали, можно ли сейчас приобрести автомобиль этого бренда, где провести его техобслуживание.

График работы дилерских центров и СТО

1. Работают ли сейчас автосалоны? – Автосалоны работают в зависимости от региона. График работы и контакты дилерских центров регулярно обновляются. Их можно найти на сайте или позвонив в Службу поддержки 0800500351.

2. Работают ли сейчас СТО? – СТО работают в зависимости от региона. График работы и контакты дилерских центров регулярно обновляются. Их можно найти на сайте или позвонив в Службу поддержки 0800500351.

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Продажа и доставка новых автомобилей

1. Продаются ли сейчас новые автомобили? – Продажи новых автомобилей проходят в рамках имеющихся ресурсов. Мы работаем над возобновлением поставок автомобилей.

2. Можно ли сейчас заказать новый автомобиль в производство? – Заказать новый автомобиль в производство нельзя, но мы работаем над возобновлением такой возможности.

3. Автомобиль в производство заказан до войны, а доставить его должны были весной, действителен ли до сих пор этот заказ, доставят ли этот автомобиль? – Из-за начала войны в Украине многие заказы на производство автомобилей были отменены, однако каждый случай – индивидуальный, поэтому обращайтесь за подробностями к дилеру, у которого оформляли заказ, если он работает, или в службу поддержки Renault 0 800 500 351, если дилер не работает.

4. Автомобиль частично оплачен, но из-за войны его не забрали, вернут ли мне средства? – Каждый случай – индивидуальный, обращайтесь за подробностями к дилеру, у которого оформляли заказ, если он работает, или в службу поддержки Renault 0800500351, если дилер не работает. Актуальный график работы и контакты дилеров – здесь.

Обслуживание авто, гарантия и наличие запчастей в Украине

1. Будут ли сниматься с гарантии авто, которые не прошли плановое ТО в срок? – Каждый гарантийный случай рассматривается отдельно на присутствие связи поломки с выполнением планового технического обслуживания, так что каждое решение принимается в зависимости от выводов такого рассмотрения. На время войны отсутствие возможности пройти плановое ТО вовремя будет учтено.

2. Как сейчас проводят плановое ТО, например в Киеве, Львове, других городах? – ТО производится по предварительной записи. График работы и контакты дилерских центров регулярно обновляются. Их можно найти на сайте или позвонив в Службу поддержки 0800500351.

3. Есть ли дефицит запасных частей и комплектующих? – Большинство запасных частей для выполнения технического обслуживания авто Renault есть на складах работающих дилеров, а также налажены их поставки из Европы.

Запасные части, которые отсутствуют на складах в Украине, тоже поставляются, но в более длинные сроки, чем раньше.

4. Если по определенным причинам не будет возможности подтвердить прохождение ТО (отсутствует руководство по эксплуатации или отметки о ТО и т.п.), какие в таком случае рекомендации относительно проведения работ по гарантии? – Каждый гарантийный случай рассматривается отдельно на присутствие связи поломки с выполнением планового технического обслуживания, так что каждое решение принимается в зависимости от выводов такого рассмотрения. На время войны отсутствие возможности пройти плановое ТО вовремя будет учтено.

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Обслуживание украинских автомобилей в ЕС

1. Действует ли в странах ЕС гарантия от производителя? – Согласно существующей процедуре Renault все гарантийные автомобили, временно находящиеся в странах ЕС, имеют право на гарантийное обслуживание в сети Renault в странах ЕС. Если Вы получили отказ в какой-либо стране ЕС на гарантийное обслуживание, обращайтесь в службу поддержки Renault 0 800 500 351 (в Украине бесплатно) или +380673575629 (из-за границы по тарифам Вашего оператора)

2. Фиксируют ли европейские СТО проведение планового ТО гарантийного украинского автомобиля? – Да, проведение ТО фиксируется в сервисной книге. Поэтому просим сохранять какие-то подтверждающие документы о прохождении ТО в другой стране.

3. В каких странах можно получить обслуживание по гарантии и Сервисному контракту? – Все страны ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция).

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Работа страховых компаний и выплаты во время военного положения

1. Осуществляются ли выплаты по страховым рискам во время военного положения?

По информации от наших партнеров, страховых компаний ARX, UNIQA, PZU, УСГ, страховая защита по договорам страхования (КАСКО и полисам ОСАГО) продолжает действовать во время военного положения в Украине.

Все страховые события, прямо связанные с военными действиями, мародерством, войной, влиянием оружия, боеприпасов, являются исключениями. Поэтому они не определяются как страховые случаи и ущерб по таким событиям не возмещается.

Все страховые случаи, которые произошли во время войны и/или на территории военных действий, но прямо не связаны с войной, военными действиями или произошли за рубежом, рассматриваются в соответствии с условиями конкретного договора страхования.

Рекомендуем вам проверить условия подписанного договора с вашей страховой компанией или обратиться непосредственно к ее представителю.

2. Куда мне обращаться при возникновении страхового случая? Обращайтесь в свою страховую компанию.

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Прекращение деятельности в России

1. Вышла ли группа Renault с рынка России? – 23 марта группа Renault сообщила об остановке промышленной деятельности в России.

2. Завозятся ли в Украину автомобили, произведенные в России? – Все модели Renault, которые продаются в Украине, поставляются с европейских заводов и заводов Турции, Марокко, Кореи. Исключение составляла модель Renault Arkana, которая собиралась на заводе ЗАЗ из комплектующих, импортируемых из России, в рамках проекта крупноузловой сборки автомобилей. Сейчас и это сотрудничество остановлено.

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Сотрудничество с государственными органами власти

Рено Украина и официальные дилеры Renault реагируют на запросы от органов государственной власти относительно неотложных нужд. В рамках таких нужд: