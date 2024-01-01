Новий Renault Boreal буде братом Dacia Bigster: фото

Нещодавно компанія Renault розкрила назву свого майбутнього позашляховика C-сегменту. Фотографи-шпигуни Carscoops вже зафіксували модель, дебют якої відбудеться пізніше цього року в Бразилії.

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Хоча тестовий прототип має суцільний камуфляж, він дуже нагадує Dacia Bigster із зовнішністю Renault. Попри це, Boreal відрізняється решіткою радіатора з традиційним логотипом Renault, новий бампер із широким повітрозабірником та фальшиві задні ручки.

Річ у тім, що Dacia Bigster, як і Duster, має приховані ручки, що інтегровані в оздоблення задньої стійки. Позаду також є помітні зміни, зокрема, інакший бампер та унікальний спойлер, що не має заглиблення по центру. Крім того, слід очікувати появу інакших ліхтарів на серійній версії кросовера.

Фотографій інтер’єру немає, але очікується, що салон буде ідентичний моделі від Dacia з 10,1-дюймовою інформаційно-розважальною системою, а також 7- або 10-дюймовою цифровою панеллю приладів. Щодо лінійки силових агрегатів, ситуація не така очевидна.

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Bigster пропонує асортимент гібридних варіантів, включаючи базовий 1,2-літровий трициліндровий м’який гібрид потужністю 130 к.с., а також повноцінний гібрид з 1,8-літровим чотирициліндровим двигуном із комбінованою потужністю 155 кінських сил. Проте, ймовірно, Renault Boreal може отримати звичайні бензинові версії, що будуть доступні лише на деяких ринках.