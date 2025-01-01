Dacia Duster отримає повнопривідну електричну версію

Як зазначає Autocar, очікується, що повністю електричний Dacia Duster дебютує в листопаді. Цілком вірогідно, що згодом електрокросовер буде доступний і в Україні, оскільки його версія з ДВЗ продається у нас під брендом Renault.

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В основі електричної версії лежить платформа CMF-BEV – нова модельна платформа альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, що вже використовується в Renault 5 E-Tech, Renault 4 E-Tech та майбутньому Twingo. Вона є адаптацією традиційної архітектури CMF-B, на якій побудований бензиновий Duster.

Такий підхід дозволить бренду Dacia суттєво знизити витрати на розробку та виробництво, оскільки частина технологічних рішень залишається спільною для всіх версій. Платформа CMF-BEV дозволить електричному Duster мати повний привід, адже підтримує розташування двох електромоторів.

Повідомляється, що окрім електричної версії, румунський автовиробник веде роботу над новою гібридною версією позашляховика, що матиме електромотор на задній осі для забезпечення повного приводу. Така модель стане альтернативою для тих, хто не хоче купувати електромобіль. Зазначається, що гібридна версія має з'явитися раніше за електричну.

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Dacia не повідомила, чи планує вона виробляти електричні автомобілі та автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння на одному заводі. Однак, компанія рекламує спільність своїх поточних основних моделей як інструмент для зниження цін, оскільки вона може виробляти їх усі на одній лінії та таким чином значно заощаджувати виробничі витрати.