Дуже відоме місто заборонило рекламу автомобілів з ДВЗ

Місто Гаага в Нідерландах, відома своїми судовими закладами, стала першим містом у світі, яке законодавчо заборонило рекламу викопного палива.

Заборона поширюється не лише на рекламу викопного палива, а й на такі забруднюючі послуги, як-от авіакомпанії та круїзні відпустки, постачальників викопного газу та, що найголовніше, транспортні засоби, що працюють на нафтопродуктах, повідомляє Electrek.

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Це стосуватиметься головним чином зовнішньої реклами у вигляді рекламних щитів, дисплеїв на вулицях для прогулянок, реклами на транспорті та всередині нього тощо.

Гаага раніше оголосила про свій намір стати кліматично нейтральною до 2030 року, тому місто вважає це необхідним кроком до цієї мети.

Нідерланди, особливо в містах, мають одну з найдосконаліших транспортних систем у світі. Велосипеди активно використовуються в голландських містах, і велосипедна інфраструктура є всюдисущою. Це забезпечує високу безпеку, оскільки велосипедисти належним чином захищені на дорозі, високу пропускну здатність велосипедів, які займають набагато менше місця, ніж автомобілі, і низькі викиди під час транспортування.

Країна також є однією з найкращих у розповсюдженні електромобілів: трохи менше половини нових транспортних засобів є електричними, а в електрифікації автомобілів вона відстає лише від скандинавських країн.