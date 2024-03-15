У Європарламенті пройшла угода щодо екологічної транспортної норми Євро 7: 297 голосів було "за", 190 "проти" та 37 утрималися.

Відтепер за Європою закріплюється статус світового лідера щодо стандартів викидів для автомобілів, мікроавтобусів, вантажівок і автобусів. Автовиробники вже задумалися – час летить швидко. Нові правила, які все ще потребують остаточного офіційного схвалення від країн ЄС, застосовуватимуться до легкових автомобілів і мікроавтобусів з липня 2030 року, а до автобусів і вантажівок – через 12 місяців.

Для легкових автомобілів і мікроавтобусів поточні умови випробувань Євро 6 і обмеження викидів вихлопних газів будуть збережені. Для автобусів і вантажівок застосовуватимуться більш суворі обмеження щодо викидів вихлопних газів, виміряних у лабораторіях і в реальних умовах водіння, при збереженні поточних умов тестування Євро 6.

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Вперше стандарти ЄС включатимуть ліміти викидів гальмівних частинок (PM10) для легкових автомобілів і мікроавтобусів, а також мінімальні вимоги до продуктивності акумулятора в електричних і гібридних автомобілях.

В Європі нині фіксується суттєвий прогрес, коли викиди транспортних засобів скоротилися на 90% між першим стандартом Євро 1 та першою версією Євро 6. Але щоб справді усвідомити, чого має на меті досягти Євро 7, політики повинні зробити більше: потрібно вивести з дороги старіші транспортні засоби, що забруднюють навколишнє середовище, замінити їх новими моделями, оснащеними найсучаснішою технологією викидів.

Мегаполіси поставили в пріоритет екологічний громадський транспорт. Фото: mercedes-benz-bus

"Сьогоднішнє голосування за Євро 7 зосередило увагу там, де це найважливіше – на завданнях, орієнтованих на майбутнє, таких як гальмівні викиди автомобілів і мікроавтобусів і вимоги до акумуляторів електромобілів", – заявила Сігрід де Фріз, генеральний директор АСЕА, Європейської асоціації виробників автомобілів.

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Водночас існує вагоме попередження: стандарт Євро 7 прискіпливіший до викидів вихлопних газів і процедури випробувань. Виробники вантажівок і автобусів зіткнуться зі значно суворішими правилами.

В акумуляторному виконанні навіть важким вантажівкам на вулиці міст дозволено рух для обслуговування торгової мережі та надання комунальних, побутових послуг. Фото: Volta

Провідні світові стандарти викидів запроваджуються в критичний момент, коли європейська автомобільна промисловість переходить від двигунів внутрішнього згоряння до електричних силових агрегатів. Вона також стикається з жорсткішою конкуренцією з боку Китаю та США, збільшенням витрат на ведення бізнесу в Європі та неоднозначною нормативною базою, яка неминуче підриває конкурентоспроможність Європи.

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Але щоб справді усвідомити, чого має на меті досягти Євро 7, політики повинні зробити більше, щоб замінити на дорогах старіші транспортні засоби, що забруднюють навколишнє середовище, новими моделями, оснащеними найсучаснішою технологією викидів.