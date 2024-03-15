В Европарламенте прошло соглашение по экологической транспортной норме Евро 7: 297 голосов было "за", 190 "против" и 37 воздержались.

Отныне за Европой закрепляется статус мирового лидера по стандартам выбросов для автомобилей, микроавтобусов, грузовиков и автобусов. Автопроизводители уже задумались – время летит быстро. Новые правила, которые все еще нуждаются в окончательном официальном одобрении от стран ЕС, будут применяться к легковым автомобилям и микроавтобусам с июля 2030 года, а к автобусам и грузовикам – через 12 месяцев.

Для легковых автомобилей и микроавтобусов текущие условия испытаний Евро 6 и ограничения выбросов выхлопных газов будут сохранены. Для автобусов и грузовиков будут применяться более строгие ограничения по выбросам выхлопных газов, измеренных в лабораториях и в реальных условиях вождения, при сохранении текущих условий тестирования Евро 6.

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Впервые стандарты ЕС будут включать лимиты выбросов тормозных частиц (PM10) для легковых автомобилей и микроавтобусов, а также минимальные требования к производительности аккумулятора в электрических и гибридных автомобилях.

В Европе сейчас фиксируется существенный прогресс, когда выбросы транспортных средств сократились на 90% между первым стандартом Евро 1 и первой версией Евро 6. Но чтобы действительно осознать, чего имеет целью достичь Евро 7, политики должны сделать больше: нужно вывести с дороги старые транспортные средства, загрязняющие окружающую среду, заменить их новыми моделями, оснащенными современной технологией выбросов.

Мегаполисы поставили в приоритет экологичный общественный транспорт. Фото: mercedes-benz-bus

"Сегодняшнее голосование за Евро 7 сосредоточило внимание там, где это важнее всего – на задачах, ориентированных на будущее, таких как тормозные выбросы автомобилей и микроавтобусов и требования к аккумуляторам электромобилей", – заявила Сигрид де Фриз, генеральный директор АСЕА, Европейской ассоциации производителей автомобилей.

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В то же время существует весомое предупреждение: стандарт Евро 7 более придирчив к выбросам выхлопных газов и процедуре испытаний. Производители грузовиков и автобусов столкнутся со более строгими правилами.

В аккумуляторном исполнении даже тяжелым грузовикам на улице городов разрешено движение для обслуживания торговой сети и предоставления коммунальных, бытовых услуг. Фото: Volta

Ведущие мировые стандарты выбросов вводятся в критический момент, когда европейская автомобильная промышленность переходит от двигателей внутреннего сгорания к электрическим силовым агрегатам. Она также сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Китая и США, увеличением расходов на ведение бизнеса в Европе и неоднозначной нормативной базой, которая неизбежно подрывает конкурентоспособность Европы.

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Но чтобы действительно осознать, чего имеет целью достичь Евро 7, политики должны сделать больше, чтобы заменить на дорогах старые транспортные средства, загрязняющие окружающую среду, новыми моделями, оснащенными современной технологией выбросов.