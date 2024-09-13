Очень известный город запретил рекламу автомобилей с ДВС

Город Гаага в Нидерландах, известна своими судебными учреждениями, стала первым городом в мире, который законодательно запретил рекламу ископаемого топлива.

Запрет распространяется не только на рекламу ископаемого топлива, но и на такие загрязняющие услуги, как авиакомпании и круизные отпуска, поставщиков ископаемого газа и, что самое главное, транспортные средства, работающие на нефтепродуктах, сообщает Electrek.

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Это будет касаться главным образом наружной рекламы в виде рекламных щитов, дисплеев на улицах для прогулок, рекламы на транспорте и внутри него и тому подобное.

Гаага ранее объявила о своем намерении стать климатически нейтральной к 2030 году, поэтому город считает это необходимым шагом к этой цели.

Нидерланды, особенно в городах, имеют одну из самых совершенных транспортных систем в мире. Велосипеды активно используются в голландских городах, и велосипедная инфраструктура является вездесущей. Это обеспечивает высокую безопасность, поскольку велосипедисты должным образом защищены на дороге, высокую пропускную способность велосипедов, которые занимают гораздо меньше места, чем автомобили, и низкие выбросы во время транспортировки.

Страна также является одной из лучших в распространении электромобилей: чуть меньше половины новых транспортных средств являются электрическими, а в электрификации автомобилей она отстает только от скандинавских стран.