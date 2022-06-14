Йдеться про пункти «Грушів – Будомєж» та «Устилуг-Зосин».

Відтепер в цих пунктах пропуску можуть проїжджати вантажівки з допустимою загальною вагою до 7,5 тонн. Раніше в них пропускали лише легковики та фургони масою до 3,5 т.

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«Основна мета проекту - розвантажити інші пункти пропуску, на яких вишиковуються черги з вантажівок. Завдяки новій пропускній спроможності Грушева зможемо перенаправити збільшені потоки вантажних перевезень, які через воєнні дії майже всі побудували нові торгові шляхи через Західний кордон», – зазначив в.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков.

Віднедавна вантажівки також можуть проїжджати на пункті пропуску «Устилуг-Зосин». Проєкт діятиме півроку, до 15 грудня. Ця домовленість закріплена протоколом, який підписали митні та прикордонні уповноважені України та Республіки Польща. Далі на його основі будуть прийняті нові системні рішення.

Для того, аби перед пунктами пропуску не виникало черг, прикордонники та працівники митниці робитимуть все необхідне для використання доступної інфраструктури та ротації персоналу на більш завантажені ділянки.