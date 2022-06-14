Речь идет о пунктах "Грушев – Будомеж" и "Устилуг-Зосин".

Теперь в этих пунктах пропуска могут проезжать грузовики с допустимым общим весом до 7,5 тонны. Раньше в них пропускали только легковушки и фургоны массой до 3,5 т.

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“Основная цель проекта – разгрузить другие пункты пропуска, на которых выстраиваются очереди из грузовиков. Благодаря новой пропускной способности Грушева сможем перенаправить увеличенные потоки грузовых перевозок, которые из-за военных действий почти все построили новые торговые пути через Западную границу”, – отметил и.о. начальника Львовской таможни Даниил Меньшиков.

С недавних пор грузовики также могут проезжать на пункте пропуска “Устилуг-Зосин”. Проект будет действовать полгода до 15 декабря. Эта договоренность закреплена протоколом, подписанным таможенными и пограничными уполномоченными Украины и Республики Польша. Далее на его основе будут приняты новые системные решения.

Для того чтобы перед пунктами пропуска не возникало очередей, пограничники и работники таможни будут делать все необходимое для использования доступной инфраструктуры и ротации персонала на более загруженные участки.