Предприниматели жалуются на задержки бензовозов при пересечении границы со стороны Румынии, что создает проблемы в снабжении топливом Украины.

В пунктах пропуска через государственную границу Румынии и Украины за последние несколько дней ухудшилась ситуация с пропуском бензовозов. Об этом изданию enkorr сообщили анонимные участники рынка.

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Очередь из бензовозов в Румынии в сторону Украины. Фото enkorr

В частности, чтобы попасть на территорию Украины, водители якобы вынуждены отстоять в очереди полтора-два дня, сообщают нефтетрейдеры.

На сайте пограничного ведомства Румынии информация о задержках подтверждается частично – на пункте пропуска Сирет стоит отметка, информирующая о двухчасовых очередях для грузовиков.

Наличие очередей грузовиков на сайте румынских пограничников. Скриншот 9.06.2022 г.

Интересно, что к началу этой недели ситуация на границе была намного лучше.

"Раньше бензовозы выдергивали из общей очереди для первоочередного пересечения границы, сейчас же мы стоим в общей очереди вместе с другими грузовиками", – рассказывает собеседник Enkorr.

Впрочем, по информации Западного регионального управления Госпогранслужбы, скопления транспорта со стороны Румынии возникают из-за особенностей подъезда к пункту пропуска Сирет и организации движения грузовиков. В частности, грузовики с горючим образуют отдельную очередь на достаточно узкой дороге, ведь румынская сторона собирает бензовозы в колонну по 20 машин для одновременного пропуска.

Пока два десятка бензовозов не насобираются, румынские пограничники оформляют "фуры" с другими грузами. Поэтому иногда образуются задержки и очереди, как из обычных грузовых автомобилей, так и из бензовозов. Украинская сторона заверила, что оформляет бензовозы в ускоренном режиме, как только они поступают с румынской стороны.

Ранее Госпогранслужба вместе с Таможенной службой информировала о том, что наладила беспрепятственное пересечение границы для водителей бензовозов, а также договорилась о "Зеленых коридорах" со сопредельными странами.

“В случае накопления бензовозов на выезд из Украины, совместно с Национальной полицией Украины их сопровождают в пункт пропуска и оформляют по отдельной полосе движения, – информируют в Госпогранслужбе.