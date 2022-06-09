Підприємці скаржаться на затримки бензовозів під час перетину кордону зі сторони Румунії, що створює проблеми у постачанні пального в Україну.

У пунктах пропуску через державний кордон Румунії й України в останні кілька днів погіршилася ситуація з пропуском бензовозів. Про це виданню enkorr повідомили учасники ринку, які відмовились себе назвати.

Черга з бензовозів у Румунії в сторону України. Фото enkorr

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Зокрема, аби потрапити на територію України, водії нібито змушені відстояти в черзі півтора-два дні, повідомляють нафтотрейдери.

На сайті прикордонного відомства Румунії інформація про затримки підтверджується лише частково – на пункті пропуску Сірет стоїть позначка, яка інформує про двогодинні черги для вантажівок.

Наявність черг вантажівок на сайті румунських прикордонників. Скріншот 9.06.2022 р.

Цікаво, що до початку цього тижня ситуація на кордоні була набагато кращою.

"Раніше бензовози "висмикували" з загальної черги для першочергового перетину кордону, зараз же ми стоїмо у загальній черзі разом з іншими вантажівками", — розповідає співрозмовник Enkorr.

Втім, за інформацію Західного регіонального управління Держприкордонслужби, скупчення транспорту з боку Румунії виникають через особливості під’їзду до пункту пропуску Сірет та організацію руху вантажівок. Зокрема, вантажівки з пальним утворюють окрему чергу на досить вузькій дорозі, адже румунська сторона збирає бензовози у колону по 20 машин для одночасного пропуску.

Поки два десятки бензовозів не набирається, румунські прикордонники оформляють “фури” з іншими вантажами. Тому деколи утворюються затримки та черги як зі звичайних вантажних автомобілів, так і з бензовозів. Натомість українська сторона запевнила, що оформляє бензовози у прискореному режимі, як тільки вони надходять з румунської сторони.

Раніше Держприкордонслужба разом з Митною службою інформувала про те, що налагодила безперешкодний перетин кордону для водіїв бензовозів, а також домовилась про “Зелені коридори” з суміжними країнами.

“У випадку накопичення бензовозів на виїзд з України, спільно з Національною поліцією України їх супроводжують до пункту пропуску та оформлюють по окремій смузі руху, – інформують у Держприкордонслужбі.