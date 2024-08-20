Два сервісні центри МВС тимчасово припинили роботу

З 20 серпня сервісний центр МВС №2341 у м. Запоріжжя по вул. Парковий бульвар, 12, тимчасово призупиняє надання послуг у зв’язку з переїздом на нову локацію. Відповідно, канали зв’язку теж не функціонуватимуть.

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З наявними талонами звертайтесь до інших сервісних центрів МВС в області за адресами:

м. Запоріжжя, вул. Козака Бабури 9а — сервісний центр МВС №2342

м. Запоріжжя, вул. Козака Бабури 9а — сервісний центр МВС №2343

с. Сонячне, Сонячне шосе, б. 2а — сервісний центр МВС №2348

Також на Сумщині сервісний центр МВС №5941 у м. Глухів по вул. Індустріальна, 19-а не працює через відсутність електроенергії унаслідок проведення бойових дій. Відповідно, канали звʼязку теж не функціонують. Надання послуг призупиняється до відновлення електропостачання.

Для отримання послуг звертайтесь до інших сервісних центрів МВС Сумщини за адресами: