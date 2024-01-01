МВС знову змінює процедуру складання іспитів водія

МВС підготував наказ щодо оптимізації процедур проведення іспитів на отримання водійського посвідчення.

Читайте також: Скільки кандидатів у водії складають практичний іспит з першого разу: приголомшлива статистика

Наказом, зокрема, забороняється особі / спеціалісту закладу:

спілкуватися в будь-якій формі з іншими особам, які проходять комп’ютерне тестування;

використовувати під час проходження комп’ютерного тестування допомогу інших осіб, будь-які джерела інформації, у тому числі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації.

Порушення вимог є підставою вважати теоретичний іспит нескладеним.

Також наказом передбачено, що особа / спеціаліст закладу після проведення теоретичного (практичного) іспиту має ознайомитися з результатом його складання, засвідчивши його своїм підписом у відповідному екзаменаційному листі.

Наказом встановлюється, що в транспортному засобі категорії В, що використовується для приймання практичного іспиту стаціонарно, розміщується не менше чотирьох технічних засобів контролю, а в транспортних засобах категорій С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ і D1Е не менше трьох технічних засобів контролю.

Проект наказу оприлюднено на офіційному вебсайті МВС.