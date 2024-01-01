МВС знову змінює процедуру складання іспитів водія

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Посвідчення водія
МВС підготував наказ щодо оптимізації процедур проведення іспитів на отримання водійського посвідчення.
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Наказом, зокрема, забороняється особі / спеціалісту закладу:
- спілкуватися в будь-якій формі з іншими особам, які проходять комп’ютерне тестування;
- використовувати під час проходження комп’ютерного тестування допомогу інших осіб, будь-які джерела інформації, у тому числі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації.
Порушення вимог є підставою вважати теоретичний іспит нескладеним.
Також наказом передбачено, що особа / спеціаліст закладу після проведення теоретичного (практичного) іспиту має ознайомитися з результатом його складання, засвідчивши його своїм підписом у відповідному екзаменаційному листі.
Наказом встановлюється, що в транспортному засобі категорії В, що використовується для приймання практичного іспиту стаціонарно, розміщується не менше чотирьох технічних засобів контролю, а в транспортних засобах категорій С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ і D1Е не менше трьох технічних засобів контролю.
Проект наказу оприлюднено на офіційному вебсайті МВС.