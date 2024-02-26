Отримати посвідчення водія в Україні стає дедалі складніше. Шанси успішно скласти практичний іспит з першого разу зараз - один до чотирьох.

З початку року понад 85 тисяч кандидатів у водії складали практику і лише 24% з них успішно з першого разу.

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За цим посиланням можна ознайомитись зі схемами маршрутів, за якими здійснюються перевірки практичних навичок керування. Маршрути погоджені з військовими адміністраціями та максимально адаптовані для водіїв-початківців.