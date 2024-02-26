Получить водительское удостоверение в Украине становится все сложнее. Шансы успешно сдать практический экзамен с первого раза сейчас один к четырем.

С начала года более 85 тысяч кандидатов в водители сдавали практику и только 24% из них успешно с первого раза.

Читайте также: С 1 июня изменилась процедура сдачи экзаменов для водителей

По этой ссылке можно ознакомиться со схемами маршрутов, по которым осуществляются проверки практических навыков управления. Маршруты согласованы с военными администрациями и максимально адаптированы для начинающих водителей.