МВД снова меняет процедуру сдачи экзаменов водителя

МВД подготовило приказ по оптимизации процедур проведения экзаменов на получение водительского удостоверения.

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Приказом, в частности, запрещается лицу / специалисту заведения:

общаться в любой форме с другими лицам, которые проходят компьютерное тестирование;

использовать во время прохождения компьютерного тестирования помощь других лиц, любые источники информации, в том числе средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации.

Нарушение требований является основанием считать теоретический экзамен несданным.

Также приказом предусмотрено, что лицо / специалист заведения после проведения теоретического (практического) экзамена должен ознакомиться с результатом его сдачи, заверив его своей подписью в соответствующем экзаменационном листе.

Приказом устанавливается, что в транспортном средстве категории В, что используется для приема практического экзамена стационарно, размещается не менее четырех технических средств контроля, а в транспортных средствах категорий С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ и D1Е не менее трех технических средств контроля.

Проект приказа обнародован на официальном веб-сайте МВД.