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Два сервисных центра МВД временно прекратили работу

Временное прекращение работы сервисного центра МВД №2341 в г. Запорожье из-за переезда на новую локацию. И №5941 в г. Глухов Сумской области из-за отсутствия электроснабжения.
Два СЦ МВД приостановили работу - Auto24

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|

Два СЦ МВД приостановили работу

Евгений Гудущан
logo20 августа, 17:40
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С 20 августа сервисный центр МВД №2341 в г. Запорожье по ул. Парковый бульвар, 12, временно приостанавливает предоставление услуг в связи с переездом на новую локацию. Соответственно, каналы связи тоже не будут функционировать.

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С имеющимися талонами обращайтесь в другие сервисные центры МВД в области по адресам:

  • м. Запорожье, ул. Казака Бабуры 9а - сервисный центр МВД №2342
  • м. Запорожье, ул. Казака Бабуры 9а - сервисный центр МВД №2343
  • с. Солнечное, Солнечное шоссе, б. 2а - сервисный центр МВД №2348

Также на Сумщине сервисный центр МВД №5941 в г. Глухов по ул. Индустриальная, 19-а не работает из-за отсутствия электроэнергии вследствие проведения боевых действий. Соответственно, каналы связи тоже не функционируют. Предоставление услуг приостанавливается до восстановления электроснабжения.

Для получения услуг обращайтесь в другие сервисные центры МВД Сумщины по адресам:

  • м. Конотоп, ул. Выровская, 19А - сервисный центр МВД №5942
  • м. Ахтырка, ул. Киевская, 164В - сервисный центр МВД №5943
  • м. Ромны, ул. Полтавская, 4а - сервисный центр МВД №5944
  • м. Шостка, ул. Студенческая, 7 - сервисный центр МВД №5945
  • м. Сумы, ул. Белопольский путь, 18/1 - сервисный центр МВД №5946
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