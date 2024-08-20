Два сервисных центра МВД временно прекратили работу

С 20 августа сервисный центр МВД №2341 в г. Запорожье по ул. Парковый бульвар, 12, временно приостанавливает предоставление услуг в связи с переездом на новую локацию. Соответственно, каналы связи тоже не будут функционировать.

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С имеющимися талонами обращайтесь в другие сервисные центры МВД в области по адресам:

м. Запорожье, ул. Казака Бабуры 9а - сервисный центр МВД №2342

м. Запорожье, ул. Казака Бабуры 9а - сервисный центр МВД №2343

с. Солнечное, Солнечное шоссе, б. 2а - сервисный центр МВД №2348

Также на Сумщине сервисный центр МВД №5941 в г. Глухов по ул. Индустриальная, 19-а не работает из-за отсутствия электроэнергии вследствие проведения боевых действий. Соответственно, каналы связи тоже не функционируют. Предоставление услуг приостанавливается до восстановления электроснабжения.

Для получения услуг обращайтесь в другие сервисные центры МВД Сумщины по адресам: