Пандемія коронавіруса створила групу потенційно небезпечних водіїв, яких дослідники назвали "Zoom-зомбі".

Приблизно 54% американців, які сідають за кермо після спілкування у відео чатах відволікаються на відеочати за кермом, повідомляють про проблеми з концентрацією уваги на дорогах. Про це повідомляє Daily Mail.

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Аналіз показав, що пандемія коронавіруса створила групу потенційно небезпечних водіїв, яких дослідники позначили як Zoom-зомбі.

Пандемія змусила мільйони людей, залишатись вдома, через обмеження накладені владою. Багато компаній закрили свої офіси, співробітники створили робоче місце у себе вдома. Щоб виконати робочі завдання багато хто користується допомогою платформи для відеоконференц-зв'язку. І сервіс відеоконференцій Zoom досить швидко взяв ініціативу на себе: компанія-розробник заявила, що до березня 2020 року вона зафіксувала 200 мільйонів учасників щоденних зустрічей.

Видання перечислило основні причини, визиваючі Zoom-виснагу: це через велику кількість зорового контакту найбільшого плану, постійне розгядання себе під час відеозйомки, скорочення та зниження звичайної мобільності та значне збільшення багатозадачності навантаження. Все це згодом переноситься в реальний світ.

У результаті майже дві треті водії (64%) повідомили, що перевіряють свої телефони у час водіння, це на 2% більше порівняно з 2020 роком та на 6% більше порівняно з 2019 роком. Незважаючи на кількість часу, який люди витрачають на перевірку свого пристрою під час водінья, різко зросло - 53% перевіряють свій телефон протягом 15 хвилин після того, як садяться за кермо - на 7% більше, ніж у минулому році, і на 9% більше, ніж в 2019-м. При цьому водії почуваються безпечно у порівняні з 2020 роком таких водіїв стало на 24% більше.

65% респондентів покоління Z і 61% мілленіалів заявили, що навіть за рулем їх увагу зайняті мобільним пристроєм. Серед покоління X таких 48%.

Опитування проводилось з 12 по 17 березня 2021 року, в нім прийнято участь 1819 американців старше 18 років, які водили автомобіль.