Користування телефоном за кермом автомобіля може бути доведено оператором мобільного зв’язку. Такі данні міститься в постанові Верховного Суду.

Позивач оскаржив штраф 425 грн, пов’язаний із користуванням телефоном за кермом та ненаданням страхового полісу працівникам поліції. Справа 296/5527/16-а.

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Суд не задовольнив позивача та залишив штраф поліції в силі. У Постанові містились данні про наявність "відомостей про вхідні/вихідні з`єднання мобільного терміналу НОМЕР_2, що належить ОСОБА_1 та з наданих ним пояснень у судовому засіданні, суд встановив, що в період часу 15.06.2016 в 9:12:28 з мобільного терміналу був здійснений вихідний дзвінок тривалістю 21 сек, в 9:20:56 був здійснений вхідний дзвінок тривалістю 63 сек, та 9:28:11 був здійснений вихідний дзвінок тривалістю 82 сек. Отже, суд дійшов висновку про доведеність того факту, що ОСОБА_1 під час руху транспортним засобом користувався засобом мобільного зв`язку", сказано в постанові суду. Ці данні були отримані від оператора мобільного зв’язку.

Нагадаємо, що Правила дорожнього руху заборонять водію "під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці".

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