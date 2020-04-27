Пользование телефоном за рулем автомобиля может быть доказано оператором мобильной связи. Такие данные содержатся в постановлении Верховного Суда.

Истец обжаловал штраф 425 грн, связанный с использованием телефоном за рулем и предоставлением страхового полиса работникам полиции. Дело 296/5527/16-а.

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Суд не удовлетворил истца и оставил штраф полиции в силе. В постановлении содержались данные о наличии "сведений о входящие/исходящие соединения мобильного терминала НОМЕР_2, принадлежащий ОСОБА_1 и из предоставленных им объяснений в судебном заседании, суд установил, что в период времени 15.06.2016 в 9:12:28 с мобильного терминала был осуществлен исходящий звонок продолжительностью 21 сек, в 9:20:56 был осуществлен входящий звонок продолжительностью 63 сек, и 9:28:11 был осуществлен исходящий звонок длительностью 82 сек. Следовательно, суд пришел к выводу о доказанности того факта, что ОСОБА_1 во время движения транспортным средством пользовался средством мобильной связи", говорится в постановлении суда. Эти данные были получены от оператора мобильной связи.

Напомним, что Правила дорожного движения запретят водителю "во время движения транспортного средства пользоваться средствами связи, держа их в руке".

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