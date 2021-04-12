Пандемия коронавируса создала группу потенциально опасных водителей, которых исследователи назвали "Zoom-зомби".

Примерно 54% ​​американцев, которые садятся за руль после общения в видео чатах отвлекаются на видеочаты за рулем, сообщают о проблемах с концентрацией внимания на дорогах. Об этом сообщает Daily Mail.

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Анализ показал, что пандемия коронавируса создала группу потенциально опасных водителей, которых исследователи обозначили как Zoom-зомби.

Пандемия заставила миллионы людей, оставаться дома, из-за ограничений наложенных властями. Многие компании закрыли свои офисы, сотрудники создали рабочее место у себя дома. Чтобы выполнить рабочие задачи многие пользуются помощью платформы для видеоконференц-связи. И сервис видеоконференций Zoom достаточно быстро взял инициативу на себя: компания-разработчик заявила, что до марта 2020 года она зафиксировала 200 миллионов участников ежедневных встреч.

Издание перечислило основные причины, вызывающие Zoom-изнеможение: это из-за обилия зрительного контакта крупного плана, постоянного рассматривания себя во время видеосъемки, сокращения и снижения обычной мобильности и значительного увеличения многозадачности нагрузки. Все это впоследствии переносится в реальный мир.

В результате почти две трети водители (64%) сообщили, что проверяют свои телефоны в любое время вождения, это на 2% больше по сравнению с 2020 годом и на 6% больше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на количество времени, которое люди тратят на проверку устройства во время вождения, резко возросло – 53% проверяют свой телефон в течение 15 минут после того, как садятся за руль – на 7% больше, чем в прошлом году, и на 9% больше, чем в 2019-м. При этом водители чувствуют себя безопасно по сравнению с 2020 годом таких водителей стало на 24% больше.

65% респондентов поколения Z и 61% миллениалов заявили, что даже за рулем их внимание заняты мобильным устройством. Среди поколения X таких 48%.

Опрос проводился с 12 по 17 марта 2021 года, в нем принято участие 1819 американцев старше 18 лет, которые водили автомобиль.