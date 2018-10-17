В Америці "диким-диким" може бути не лише Захід, а й Південь.

Суперечка через місце на паркінгу біля ресторану у місті Сан-Антоніо закінчилась бійкою між чоловіком та двома жінками.

Камера відеоспостереження китайського ресторану у місті Сан-Антоніо в штаті Техас виступає головним свідком інциденту. На відео ми бачимо чорний позашляховик, який чекає, доки звільниться місце. В кадрі з’являється Lexus RX та швидко займає вільне місце, випередивши чорний джип. Хоча це було досить нахабно з боку власниці японського кросовера, те, що вчинив після цього ображений власник іншого автомобіля, аж ніяк не гідне поваги.

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Власниця Lexus на ім’я Норма Лозано, можливо образливо відповіла чоловікові на його претензії щодо місця на паркінгу, і повертаючись до своєї машини він копнув Лексус ногою. У цей час з нього вийшла донька пані Лозано та вирішила помститись за мамину машину ударом. Далі ж сцена на кілька секунд перетворюється на справжній бойовик.



За відеозаписом представники правопорядку, до яких звернулась пані Лозано, розпочали слідство та проводять розшук власника чорного позашляховика.

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