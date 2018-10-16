В цієї жінки неймовірне везіння!

Рятувальники округу Бревад у США поділилися фотографіями з місця незвичайної аварії.

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Пригода трапилась на трасі біля міста Рокленд у Флориді, в п'ятницю. 35-річна Ребекка Бургман з міста Мельбурн у штаті Флорида, США, їхала на своєму автомобілі Honda позаду пікапа, який перевозив листову фанеру. Один з листів деревини злетів з вантажівки та розрізав навіл лобове скло легкової машини.

Якби передні стійки машини не зупинили дерев’яний лист, він став би гільйотиною для пані Бургман і відсік їй голову. На щастя цього не трапилось і водійка відбулась кількома незначними травмами. За щасливим збігом на пасажирському сидінні легкового автомобіля нікого не було, тож у результаті аварії найбільших збитків зазнав синій седан.



За статистикою у США протягом 2011-2014 років близько 200 тисяч аварій були викликані незабезпеченими вантажами та їх неправильним транспортуванням, внаслідок чого було зафіксовано 39 тисяч травматичних випадків та 500 фатальних.

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