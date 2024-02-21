Сіетл стане першим містом Америки, де пасажирський автоперевізник розгорне двоповерхові електробуси з технологією індуктивної бездротової зарядки.

Транспортне агентство Сіетла Sound Transit замовило 33 двоповерхових британських електробусів Alexander Dennis Enviro500EV і 15 зчленованих 18-метрових електробусів. Пасажирські машини будуть живитися від 13 наземних індуктивних зарядних пристроїв потужністю 300 кВт.

Постачання постів живлення здійснить завод з виготовлення бездротових зарядних пристроїв для електромобілів InductEV, що базується у штаті Пенсільванія.

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Двоповерхові автобуси будуть оснащені електричною системою приводу Voith і збільшеною місткістю накопичення енергії. Їх постачання заплановано на 2026 рік. Британський партнер Олександра Денніса, Big Rig Manufacturing, буде виготовляти ці пасажирські машини у США.

Компанія Sound Transit розмістила тверде замовлення на 33 автобуси Enviro500EV з нульовим рівнем викидів. Фото: Alexander Dennis

Електробуси обслуговуватимуть новий швидкісну лінію Stride компанії Sound Transit. Її будують уздовж міжштатної автомагістралі 405, щоб з’єднати райони на північ, схід і південь від озера Вашингтон. Sound Transit заряджатиме свої автобуси на маршруті та в депо, оскільки майже половина електроенергії в регіоні П’юджет-Саунд виробляється з відновлюваних джерел.

Технологія InductEV наразі використовується, запланована для розгортання приблизно в 100 електробусах по всьому штату Вашингтон разом із 35 наземними бездротовими зарядними панелями InductEV.

Компанія Alexander Dennis представила свою технологію електробусів наступного покоління в Північній Америці після її успішного запуску у Великобританії та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Фото: Alexander Dennis