Сиэтл станет первым городом Америки, где пассажирский автоперевозчик развернет двухэтажные электробусы с технологией индуктивной беспроводной зарядки.

Транспортное агентство Сиэтла Sound Transit заказало 33 двухэтажных британских электробусов Alexander Dennis Enviro500EV и 15 сочлененных 18-метровых электробусов. Пассажирские машины будут питаться от 13 наземных индуктивных зарядных устройств мощностью 300 кВт.

Поставку постов питания осуществит завод по изготовлению беспроводных зарядных устройств для электромобилей InductEV, базирующийся в штате Пенсильвания.

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Двухэтажные автобусы будут оснащены электрической системой привода Voith и увеличенной вместимостью накопления энергии. Их поставка запланирована на 2026 год. Британский партнер Александра Денниса, Big Rig Manufacturing, будет производить эти пассажирские машины в США.

Компания Sound Transit разместила твердый заказ на 33 автобуса Enviro500EV с нулевым уровнем выбросов. Фото: Alexander Dennis

Электробусы пойдут обслуживать новую скоростную линию Stride компании Sound Transit. Ее строят вдоль межштатной автомагистрали 405, чтобы соединить районы на север, восток и юг от озера Вашингтон. Sound Transit будет заряжать свои автобусы на маршруте и в депо, поскольку почти половина электроэнергии в регионе Пьюджет-Саунд производится из возобновляемых источников.

Технология InductEV уже используется, запланирована для развертывания примерно в 100 электробусах по всему штату Вашингтон вместе с 35 наземными беспроводными зарядными панелями InductEV.

Компания Alexander Dennis представила свою технологию электробусов следующего поколения в Северной Америке после ее успешного запуска в Великобритании и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Фото: Alexander Dennis