Двигуни від шахедів продають на OLX

Об’яви про продаж двигунів від шахедів почали з’являтись давно і їх дедалі більше. Ціни різні й залежить, головним чином, від збереженості агрегату.

Читайте також: Потепліло: як захистити двигун від перегріву

За найдорожчий із пропонованих простять 35 000 грн. В оголошенні сказано що двигун не прокручується, комплектний окрім 1 котушки запалення.

В іншому оголошенні сказано: "двигун в хорошому стані, нічого не погнуте, хороша компресія, майже все ціле, безстартерна версія, із нюансів- відсутні 2 свічки, та пошкоджені котушки запалення". За такий двигун просять 14 000 грн.

Також є оголошення і за 10 000 гривень у якому пишуть "Майже новий. Після ДТП. Вал обертається. Компресія присутня".

Докладніше про те як влаштований двигун від шахеда розповідають у відео каналу “Теория ДВС”.