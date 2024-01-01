Потепліло: як захистити двигун від перегріву

Захист двигуна від перегріву — одна з ключових умов його довговічної та стабільної роботи. Перегрів може призвести до деформації деталей, зниження компресії, прогару прокладки ГБЦ і навіть повного виходу з ладу. Щоб цього не сталося, важливо знати причини перегріву й дотримуватись простих правил профілактики.

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Перевірка охолоджувальної рідини

Перевірте рівень антифризу в розширювальному бачку. Звертайте увагу на колір та запах: каламутний або іржавий антифриз свідчить про зношування або потрапляння повітря/оливи в систему. Плаями оливи в охолоджувальній рідині – поганий знак, який свідчить про серйозні проблеми з двигуном.

Рівень повинен бути між відмітками MIN та MAX

Стара рідина або її нестача призводять до втрати теплопровідних властивостей, що веде до перегріву двигуна. Заміна антифризу рекомендована кожні 2–4 роки (або згідно з регламентом виробника). Якщо рідини недостатньо – шукайте, де саме вона витікає.

Перевірте роботу радіатора

Продивіться, чи не забиті стільник радіатора пилом, комахами або брудом? Чи не тече сам радіатор або патрубки? Чи справно працює вентилятор охолодження?

Забитий радіатор – поширена причина перегріву

Раз на сезон (або хоча б навесні) промивайте зовнішню частину радіатора водою. Це можна робити самостійно на мийці самообслуговування. Також варто контролювати стан радіатора у період, коли летить пух з тополі – він може засмічувати стільник.

Стежте за термостатом

Термостат регулює напрямок потоку охолоджувальної рідини — мале або велике коло. Якщо він заклинив у закритому положенні, рідина не потрапляє до радіатора, і двигун швидко перегрівається.

Термостат може заклинити як у відкритому, так і в закритому положенні

Двигун довго не прогрівається або, навпаки, перегрівається за кілька хвилин. У сучасних автомобілях може бути кілька термостатів. Несправність навіть одного з них має негативні наслідки для двигуна.

Зростає температура у пробках

Якщо температура підіймається вище норми лише у пробках, або коли автомобіль стоїть на місці працюючи на холостих обертах – скоріш за все є несправність вентилятора охолодження.

Контроль температури двигуна за допомогою датчика на приладовій панелі потрібно здійснювати постійно

Вентилятор повинен вмикатися при досягненні критичної температури. Якщо він не працює — перевірте запобіжники, реле, датчик температури або сам електродвигун вентилятора. На деяких авто замість електричного вентилятора стоїть віскомуфта. Її несправність також призводить до перегріву.

Температурні показники на приладовій панелі

Якщо стрілка температури охолоджувальної рідини наближається до «червоного» сектору — зупиніться, заглушіть двигун, відкрийте капот і дайте мотору охолонути. Не відкривайте кришку розширювального бачка одразу — це може призвести до опіків.

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Вчасно змінюйте оливу

Моторна олива не тільки змащує, а й частково відводить тепло. Стара або неякісна олива втрачає свої властивості, що погіршує охолодження двигуна.

Моторна олива також впливає на робочу температуру двигуна

Використання невідповідної по допусках виробника оливи також може призводити до підвищення робочої температури двигуна, що негативно позначається на ресурсі.

Регулярна діагностика

Проходьте технічний огляд, особливо перед літом. Перевірка герметичності системи охолодження, датчиків температури, кришки радіатора й циркуляційного насоса (помпи) — запорука безпечної роботи мотора.

Висновок

Щоб захистити двигун від перегріву, дотримуйтесь простих, але регулярних дій: слідкуйте за охолоджувальною рідиною, перевіряйте термостат і вентилятор, реагуйте на сигнали панелі приладів і не перевантажуйте мотор. Профілактика дешевша, ніж ремонт.