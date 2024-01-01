Потеплело: как защитить двигатель автомобиля от перегрева

Защита двигателя от перегрева - одно из ключевых условий его долговечной и стабильной работы. Перегрев может привести к деформации деталей, снижению компрессии, прогару прокладки ГБЦ и даже полному выходу из строя. Чтобы этого не произошло, важно знать причины перегрева и соблюдать простые правила профилактики.

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Проверка охлаждающей жидкости

Проверьте уровень антифриза в расширительном бачке. Обращайте внимание на цвет и запах: мутный или ржавый антифриз свидетельствует об износе или попадании воздуха/масла в систему. Плая масла в охлаждающей жидкости – плохой знак, который свидетельствует о серьезных проблемах с двигателем.

Уровень должен быть между отметками MIN и MAX

Старая жидкость или ее недостаток приводят к потере теплопроводных свойств, что ведет к перегреву двигателя. Замена антифриза рекомендована каждые 2–4 года (или согласно регламенту производителя). Если жидкости недостаточно – ищите, где именно она вытекает.

Проверьте работу радиатора

Просмотрите, не забиты ли соты радиатора пылью, насекомыми или грязью? Не течет ли сам радиатор или патрубки? Исправно ли работает вентилятор охлаждения?

Забитый радиатор – распространенная причина перегрева

Раз в сезон (или хотя бы весной) промывайте внешнюю часть радиатора водой. Это можно делать самостоятельно на мойке самообслуживания. Также стоит контролировать состояние радиатора в период, когда летит пух с тополя – он может засорять соты.

Следите за термостатом

Термостат регулирует направление потока охлаждающей жидкости - малый или большой круг. Если он заклинил в закрытом положении, жидкость не попадает в радиатор, и двигатель быстро перегревается.

Термостат может заклинить как в открытом, так и в закрытом положении

Двигатель долго не прогревается или, наоборот, перегревается за несколько минут. В современных автомобилях может быть несколько термостатов. Неисправность даже одного из них имеет негативные последствия для двигателя.

Растет температура в пробках

Если температура поднимается выше нормы только в пробках, или когда автомобиль стоит на месте работая на холостых оборотах – скорее всего есть неисправность вентилятора охлаждения.

Контроль температуры двигателя с помощью датчика на приборной панели нужно осуществлять постоянно

Вентилятор должен включаться при достижении критической температуры. Если он не работает - проверьте предохранители, реле, датчик температуры или сам электродвигатель вентилятора. На некоторых авто вместо электрического вентилятора стоит вискомуфта. Ее неисправность также приводит к перегреву.

Температурные показатели на приборной панели

Если стрелка температуры охлаждающей жидкости приближается к "красному" сектору - остановитесь, заглушите двигатель, откройте капот и дайте мотору остыть. Не открывайте крышку расширительного бачка сразу - это может привести к ожогам.

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Вовремя меняйте масло

Моторное масло не только смазывает, но и частично отводит тепло. Старое или некачественное масло теряет свои свойства, что ухудшает охлаждение двигателя.

Моторное масло также влияет на рабочую температуру двигателя

Использование неподходящего по допускам производителя масла также может приводить к повышению рабочей температуры двигателя, что негативно сказывается на ресурсе.

Регулярная диагностика

Проходите технический осмотр, особенно перед летом. Проверка герметичности системы охлаждения, датчиков температуры, крышки радиатора и циркуляционного насоса (помпы) - залог безопасной работы мотора.

Вывод

Чтобы защитить двигатель от перегрева, соблюдайте простые, но регулярные действия: следите за охлаждающей жидкостью, проверяйте термостат и вентилятор, реагируйте на сигналы панели приборов и не перегружайте мотор. Профилактика дешевле, чем ремонт.