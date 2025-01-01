Двигатели от "шахедов" продают на OLX

Объявления о продаже двигателей от “шахедов” начали появляться давно и их все больше. Цены разные и зависит, главным образом, от сохранности агрегата.

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За самый дорогой из предлагаемых простят 35 000 грн. В объявлении сказано, что двигатель не прокручивается, комплектный, кроме 1 катушки зажигания.

В другом объявлении сказано: "двигатель в хорошем состоянии, ничего не погнуто, хорошая компрессия, почти все целое, безстартерная версия, из нюансов - отсутствуют 2 свечи, и повреждены катушки зажигания". За такой двигатель просят 14 000 грн.

Также есть объявление и за 10 000 гривен, в котором пишут "Почти новый. После ДТП. Вал вращается. Компрессия присутствует".

Подробнее о том, как устроен двигатель от “шахеда”, рассказывают в видео канала “Теория ДВС”.