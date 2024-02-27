TVR Scamander — унікальний прототип амфібії від британського виробника спортивних автомобілів, який має три сидіння та розсувний купол.

TVR має еклектичну історію виробництва приголомшливих британських спортивних автомобілів. Але не все, створене компанією, було призначене для треку.

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На початку 2000-х років власник TVR Пітер Вілер придумав автомобіль-амфібію, здатний виконувати безліч функцій. На новому відео з гаража Гаррі показано, як єдиний наявний прототип Scamander запускається та їде вперше за понад десять років.

За словами сина Вілера Джо, востаннє Scamander запускав у 2012 чи 2013 роках. Час зазвичай недоброзичливий навіть до найнадійніших автомобілів, які не рухалися, але автомобіль-амфібія, здається, майже не постраждав.

3,0-літровий двигун V6 виробництва Ford запускається без вагань. Покажчики повороту, гальма та склоочисник також працюють, а купол відкривається та закривається без проблем. Одна з камер заднього виду також працює, але цифровий екран приладової панелі потрібно полагодити. Це вимагатиме допрацювання, перш ніж воно знову стане дозволеним на дорогах, короткий тест-драйв виявить можливу проблему десь у трансмісії.

Можна було б подумати, що чудова машина, здатна топтатися по воді, матиме повний привід, але Вілер залишив Scamander двоколісним приводом, щоб заощадити вагу, з автоматичною коробкою передач, що передає потужність.

Кабіна тримісна, посередині сидить водій. Двигун знаходиться безпосередньо позаду салону, відокремленого тонкою знімною кришкою. Два пасажирські сидіння складаються, щоб перенести носилки, а кермо повертається, щоб допомогти водієві сідати та виходити з незграбної машини, яка виглядає майже як жук.