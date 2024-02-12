Поява електричного спортивного автомобіля на повітряній подушці трохи змінила уявлення про обмежений сегмент акумуляторних машин: ця техніка їздить на воді та зависає над дорогою.

Такій техніці з певною адаптацією найкраще використання було б в Україні на дорогах місцевого значення і навіть на деяких ділянках автобану Київ-Одеса – біжить рівненько й плавно.

Добра половина сільських громад країни взагалі не проти була б мати на своїх автобусних маршрутах саме такий пасажирський транспорт – швидкість та комфорт забезпечить у будь-яку пору року.

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Щоправда, у Vonmercie до автобусів на повітряній подушці ще не додумалися, а ось спортивний автомобіль-амфібію на акумуляторному живленні з такою технологією руху вже виготовили. Втім, у 36-річного розробника Майкла Мерсьє вже визріває задум створення невеличкої "маршрутки" з відкритим верхом та закритим салоном для комбінованих прогулянок відпочивальників по суходолу та водоймах.

Спочатку задаток, а потім – в чергу

Поки у продаж пішли його дво- і тримісні машини, названі Arosa. Перші сім попередніх замовлень компанія виконала минулого літа. Виробництво поки обмежено.

Торішнє завдання передбачало будівництво лише 25 одиниць. У 2024 році заплановано виготовити 50 автомобілів-амфібій.

Попит на автомобіль з естетикою Bugatti, що здатний миттєво перейти з суші на воду і навпаки, чималий. Компанія Vonmercier, що базується на сході США в Меріленді, у 2024 році відпускатиме машини лише за попереднім записом та при умові сплати задатку у розмірі 1000 доларів США.

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Машину обіцяють передати замовнику протягом чотирьох місяців після оплати. Тут не конвеєр, а звичайна неспішна ручна методика виготовлення, лиття, монтажу, збирання та фарбування. У виробничий процес залучено мало людей.

Карбонова аеродинаміка і тут прижилася

Дизайн автомобіля багато в чому запозичений в аерокосмічної та морської промисловості. В око впадають плавні обтічні вигини, що притаманно літакам та катерам.

Матеріал за структурою з тих же галузей також легкий та міцний. Як і на сучасних катерах для прогулянок та спорту і деяких сучасних автомобілях, тут корпус з вуглецевого волокна.

Колірна гама карбонового кузова може бути будь-яка, найпопулярніші блакитні та вишневі барви. Про інші кольори та матеріал оздоблення інтер'єру всередині не повідомляється.

Це все-таки човен, а не авто

Зовні судно на повітряній подушці Arosa EV виглядає як середньомоторний гіперкар. І хоча такий транспортний засіб може працювати на різноманітній місцевості з твердим, м’яким покриттям чи на поверхні води, експерти Авто24 визнали, що за конфігурацією це все-таки човен, а не автомобіль.

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По-перше, тут ні попереду, ні позаду не видно плафонів габаритних вогнів та поворотів. Також відсутні стоп-сигнали. По-друге, при ретельному огляді не поміченого традиційного для автомобілів місця під встановлення на видноті номерного знаку.

Без цих атрибутів виїздити на дорогу заборонено. У кращому разі кататися можна десь на польовій чи лісовій дорозі, біля прибережної смуги.

Є й третій фактор. Візуально гарно видимі колісні арки в передній частині транспортного засобу нічого спільного з автомобільною ходовою не мають. Це – вентиляторні агрегати. Вони розміщені по лівому та правому бортах. Рішення нове, раніше не застосовувалося. Саме тому з теперішніми ТЗ на повітряній подушці для військових та служб порятунку Arosa практично немає нічого спільного як у дизайні, так і у багатьох інженерних рішеннях.

Мотори екологічно чисті, але куряву довкола забезпечать

Зависання та рух 4,9-метрового по довжині судна відбувається завдяки потужності у 240 к.с. (178 кВт) від трьох електродвигунів. Щоправда, чиї мотори та акумуляторні батареї тут введені в експлуатацію, не повідомляється.

Є лише інформація про запас ходу. Так, з варіантами батареї 18 або 36 кВт-год, заявлено пробіг на одному заряді до 65 або 130 кілометрів відповідно.

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Щодо швидкості, то це тихохід як по суходолу, так і водою. Arosa EV розвиває крейсерську швидкість 32 км/год. Вказано паспортне "аеродинамічне обмеження швидкості" у 80 км/год. Щоправда, це поки уявне обмеження, оскільки такого розгону ще якось треба досягти.

Зарядка можлива від традиційної зарядної станції для електромобілів, яка теоретично не обов’язково має бути безпосередньо біля причалу, оскільки Arosa може сама піднятися прямо до розетки зі спеціальним зарядним блоком на суші.

Цінник трохи "кусається"

Щодо ціни, то вона підвладна майбутнім власникам з товстим гаманцем чи солідним рахунком в банку. Вартість Arosa починається від 200 000 доларів США за модель початкового рівня та зростає до 249 000 доларів США за повністю декоровану версію.