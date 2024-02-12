Появление электрического спортивного автомобиля на воздушной подушке немного изменило представление об ограниченном сегменте аккумуляторных машин: эта техника ездит по воде и зависает над дорогой.

Такой технике с определенной адаптацией лучшее использование было бы в Украине на дорогах местного значения и даже на некоторых участках автобана Киев-Одесса – бежит ровненько и плавно.

Добрая половина сельских громад страны вообще не против была бы иметь на своих автобусных маршрутах именно такой пассажирский транспорт – скорость и комфорт обеспечит в любое время года.

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Правда, в Vonmercie до автобусов на воздушной подушке еще не додумались, а вот спортивный автомобиль-амфибию на аккумуляторном питании с такой технологией движения уже изготовили. Впрочем, у 36-летнего разработчика Майкла Мерсье уже вызревает замысел создания небольшой "маршрутки" с открытым верхом и закрытым салоном для комбинированных прогулок отдыхающих по суше и водоемах.

Сначала задаток, а потом – в очередь

Пока в продажу пошли его двух- и трехместные машины, названные Arosa. Первые семь предварительных заказов компания выполнила прошлым летом. Производство пока ограничено.

Прошлогоднее задание предусматривало строительство всего 25 единиц. В 2024 году запланировано изготовить 50 автомобилей-амфибий.

Спрос на автомобиль с эстетикой Bugatti, способным мгновенно перейти с суши на воду и наоборот, немалый. Компания Vonmercier, базирующаяся на востоке США в Мэриленде, в 2024 году будет отпускать машины только по предварительной записи и при условии уплаты задатка в размере 1000 долларов США.

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Машину обещают передать заказчику в течение четырех месяцев после оплаты. Здесь не конвейер, а обычная неспешная ручная методика изготовления, литья, монтажа, сборки и покраски. В производственный процесс вовлечено мало людей.

Карбоновая аэродинамика и здесь прижилась

Дизайн автомобиля во многом позаимствован у аэрокосмической и морской промышленности. В глаза бросаются плавные обтекаемые изгибы, что присуще самолетам и катерам.

Материал по структуре из тех же отраслей, такой же легкий и прочный. Как и на современных катерах для прогулок и спорта, некоторых современных автомобилях, здесь корпус из углеродного волокна.

Цветовая гамма карбонового кузова может быть любая, самые популярные голубые и вишневые цвета. О других цветах и материале отделки интерьера внутри не сообщается.

Это все-таки лодка, а не авто

Внешне судно на воздушной подушке Arosa EV выглядит как среднемоторный гиперкар. И хотя такое транспортное средство может работать на разнообразной местности с твердым, мягким покрытием или на поверхности воды, эксперты Авто24 признали, что по конфигурации это все-таки лодка, а не автомобиль.

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Во-первых, здесь ни впереди, ни сзади не видно плафонов габаритных огней и поворотов. Также отсутствуют стоп-сигналы. Во-вторых, при тщательном осмотре не замечено традиционного для автомобилей места под установку на видном месте номерного знака.

Без этих атрибутов выезжать на дорогу запрещено. В лучшем случае кататься можно где-то на полевой или лесной дороге, возле прибрежной полосы.

Есть и третий фактор. Визуально хорошо видимые колесные арки в передней части транспортного средства ничего общего с автомобильной ходовой не имеют. Это – вентиляторные агрегаты. Они размещены по левому и правому бортам. Решение новое, ранее не применялось. Именно поэтому с нынешними ТС на воздушной подушке для военных и служб спасения Arosa практически нет ничего общего как в дизайне, так и во многих инженерных решениях.

Моторы экологически чистые, но пыль вокруг обеспечат

Зависание и движение 4,9-метрового по длине судна происходит благодаря мощности в 240 л.с. (178 кВт) от трех электродвигателей. Правда, чьи моторы и аккумуляторные батареи здесь введены в эксплуатацию, не сообщается.

Есть лишь информация о запасе хода. Так, с вариантами батареи 18 или 36 кВт-ч заявлен пробег на одном заряде до 65 или 130 километров соответственно.

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Что касается скорости, то это тихоход как по суше, так и по воде. Arosa EV развивает крейсерскую скорость 32 км/ч. Указано паспортное "аэродинамическое ограничение скорости" в 80 км/ч. Правда, это пока мнимое ограничение, поскольку такого разгона еще как-то надо достичь.

Зарядка возможна от традиционной зарядной станции для электромобилей, которая теоретически не обязательно должна быть непосредственно у причала, поскольку Arosa может сама подняться прямо к розетке со специальным зарядным блоком на суше.

Ценник немного "кусается"

Что касается цены, то она подвластна будущим владельцам с толстым кошельком или солидным счетом в банке. Стоимость Arosa начинается от 200 000 долларов США за модель начального уровня и возрастает до 249 000 долларов США за полностью декорированную версию.