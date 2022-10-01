Внести предоплату за All-Water Bike можно уже сейчас, а получить – только весной следующего года.

Изобретатели из американского штата Миннеаполис создали велосипед с огромными лёгкими колесами, в котором использовали технологии от гидроцикла. На ресурсе Kickstarter разработчики собираются найти инвесторов для первого в мире плавающего велосипеда. Также его можно заказать за 2 тысячи долларов. Первые покупатели получат водные велосипеды в июне 2023 года.

По словам разработчиков, новое средство передвижения позволяет взглянуть по-новому на путешествия по воде.

Также интересно как создать и как ездить на бетонном велосипеде.

Разработчики работали над водным велосипедом несколько лет. В процессе создания инженеры несколько раз меняли конструкцию. В настоящее время представлен первый полностью рабочий прототип All-Water Bike. Водный велосипед состоит из алюминиевой рамы и четырех колес, исполненных в форме буев. По словам создателей, подобная конструкция обеспечивает плавное движение и положительную плавучесть на воде.