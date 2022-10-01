Внести передоплату за All-Water Bike можна вже зараз, а отримати - лише навесні наступного року.

Винахідники з американського штату Міннеаполіс створили велосипед з величезними легкими колесами, в якому використали технології від гідроцикла. На ресурсі Kickstarter розробники збираються знайти інвесторів для першого у світі плаваючого велосипеда. Також його можна замовити за 2 тисячі доларів. Перші покупці отримають водні велосипеди у червні 2023 року.

За словами розробників, новий засіб пересування дозволяє поглянути по-новому на подорожі водою.

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Розробники працювали над водним велосипедом протягом кількох років. У процесі створення інженери кілька разів змінювали конструкцію. На даний момент представлений перший повністю робочий прототип All-Water Bike. Водний велосипед складається з алюмінієвої рами та чотирьох коліс, виконаних у формі буїв. За словами творців, подібна конструкція забезпечує плавний рух та позитивну плавучість на воді.

Технічні характеристики All-Water Bike розробники поки що тримають у секреті. Відомо, що при створенні транспорту використовувалася технологія, що застосовується у гідроциклах, що дозволило зробити машину маневреною на водній поверхні. Невеликий радіус повороту дозволяє транспортному засобу проходити круті повороти та уникати перешкод на воді. Велосипед All-Water Bike можна експлуатувати як на глибині, так і на мілководді.