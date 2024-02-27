TVR Scamander - уникальный прототип амфибии от британского производителя спортивных автомобилей, который имеет три сиденья и раздвижной купол.

TVR имеет эклектичную историю производства потрясающих британских спортивных автомобилей. Но не все, созданное компанией, было предназначено для трека.

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В начале 2000-х годов владелец TVR Питер Вилер придумал автомобиль-амфибию, способный выполнять множество функций. На новом видео из гаража Гарри показано, как единственный имеющийся прототип Scamander запускается и едет впервые за более чем десять лет.

По словам сына Уилера Джо, последний раз Scamander запускал в 2012 или 2013 годах. Время обычно недоброжелательно даже к самым надежным автомобилям, которые не двигались, но автомобиль-амфибия, кажется, почти не пострадал.

3,0-литровый двигатель V6 производства Ford запускается без колебаний. Указатели поворота, тормоза и стеклоочиститель также работают, а купол открывается и закрывается без проблем. Одна из камер заднего вида также работает, но цифровой экран приборной панели нужно починить. Это потребует доработки, прежде чем оно снова станет разрешенным на дорогах, короткий тест-драйв выявит возможную проблему где-то в трансмиссии.

Можно было бы подумать, что замечательная машина, способная топтаться по воде, будет иметь полный привод, но Вилер оставил Scamander двухколесным приводом, чтобы сэкономить вес, с автоматической коробкой передач, передающей мощность.

Кабина трехместная, посередине сидит водитель. Двигатель находится непосредственно позади салона, отделенного тонкой съемной крышкой. Два пассажирских сиденья складываются, чтобы перенести носилки, а руль поворачивается, чтобы помочь водителю садиться и выходить из неуклюжей машины, которая выглядит почти как жук.