Один із демонстраційних автомобілів Ford Bronco Sport у топовій комплектації випадково дістався клієнту.

Офіційний дилер Ford з американського міста Тампа випадково передав покупцеві демонстраційний екземпляр кросовера Bronco Sport, не призначений для продажу.

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Наприкінці минулого року американський автовиробник передав своїм дилерам 5120 кросоверів Bronco Sport, серед яких був автомобіль у виконанні Badlands і повній комплектації. 22 грудня дилер в місті Тампа випадково передав його клієнту. Наступного ж ранку щасливому власнику позашляховика зателефонував менеджер дилерського центру і зажадав повернути автомобіль, та ще й до 15:00. Менеджер повідомив новоспеченому власнику, що сталася прикра помилка і покупцеві випадково передали тестовий екземпляр Bronco Sport.

Для купівлі Bronco Sport чоловік обміняв за програмою трейд-ін свій Volkswagen Jetta 2015 року випуску і вніс перший внесок у розмірі 2500 доларів, щоб оформити кредит на кросовер. Покупець категорично відмовився повертати автомобіль і написав скаргу в службу підтримки виробника, пояснивши всі обставини угоди. 29 грудня з Адамом зв'язався представник Ford і сказав, що той може залишити Bronco Sport собі.