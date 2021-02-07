Мова про курячі яйця і хетчбек Hyundai.

Для реалізації незвичайного експерименту його автору знадобилось шість днів, сотні курячих яєць та спеціальні пристосування, виготовлені власноруч.

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Подібні експерименти породжують цікаві факти, на зразок того, що волосина людини може витримати вагу у 100 грамів, а туго заплетена коса – 12 тонн. Або що людська кістка розміром із сірникову коробку може витримати 9 тонн, що в чотири рази більше, ніж витримує бетон. Та одна справа – наочність таких порівнянь, а інша – втілення їх у життя.

У перший день свого експерименту автор проводив тести з навантаженням у 9 кілограмів – це максимальна вага, яку теоретично здатне витримати одне яйце. На другий день він створив цікаве базове кріплення, яке щільно тримало чотири яйця, щоб вони могли підтримувати три цеглини загальною вагою понад 46 кілограмів.

Третій день приніс певну допомогу від сучасних технологій тривимірного друку і створення лотків, які тримали ще більше яєць на місці. Конструкція з повним лотком яєць витримала самого чоловіка, його дружину і пару псів – майже 223 кілограми.



Жодні фізичні правила не були порушені, оскільки було достатньо яєць для рівномірного розподілу ваги і на кожне припадало по 8,9 кіло ваги.

На четвертий день вже була задіяна машина. Лоток із 45 яєць витримав навантаження. П’ятий день мав стати останнім, однак приніс лиш кілька невдалих спроб та багато сирої яєшні.

Нарешті, на шостий день машина була встановлена на чотири постаменти з яєць. Пояснення логічне і пов’язане з тим, що тиск дорівнює силі, поділеній на площу. Або, простіше кажучи, “гуртом і батька легше бити”.