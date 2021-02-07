Речь о куриных яйцах и хэтчбеке Hyundai.

Для реализации необычного эксперимента его автору понадобилось шесть дней, сотни куриных яиц и специальные приспособления, изготовленные собственноручно.

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Подобные эксперименты порождают интересные факты, вроде того, что волос человека может выдержать вес в 100 граммов, а туго заплетенная коса – 12 тонн. Или что человеческая кость размером со спичечный коробок может выдержать 9 тонн, что в четыре раза больше, чем выдерживает бетон. Но одно дело – наглядность таких сравнений, а другое – воплощение их в жизнь.

В первый день своего эксперимента автор проводил тесты с нагрузкой в ​​9 килограммов – это максимальный вес, который теоретически способно выдержать одно яйцо. На другой день он создал интересное базовое крепление, которое плотно держало четыре яйца, чтобы они могли поддерживать три кирпича общим весом более 46 килограммов.

Третий день принес определенную помощь от современных технологий трехмерной печати и создания лотков, которые держали еще больше яиц на месте. Конструкция с полным лотком яиц выдержала самого мужчина, его жену и пару собак – почти 223 килограммов.

Никакие физические правила не были нарушены, поскольку было достаточно яиц для равномерного распределения веса и на каждое приходилось по 8,9 кило веса.

На четвертый день уже была задействована машина. Лоток из 45 яиц выдержал нагрузку. Пятый день должен был стать последним, однако принес лишь несколько неудачных попыток и много сырой яичницы.

Наконец, на шестой день машина была установлена на четыре постамента из яиц. Объяснение логическое и связано с тем, что давление равно силе, деленной на площадь. Или, проще говоря, "вместе и отца легче бить”.