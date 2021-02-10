Один из демонстрационных автомобилей Ford Bronco Sport в топовой комплектации случайно достался клиенту.

Официальный дилер Ford из американского города Тампа случайно передал покупателю демонстрационный экземпляр кроссовера Bronco Sport, не предназначенный для продажи.

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В конце прошлого года американский автопроизводитель передал своим дилерам 5120 кроссоверов Bronco Sport, среди которых был автомобиль в исполнении Badlands и полной комплектации. 22 декабря дилер в городе Тампа случайно передал его клиенту. На следующее же утро счастливому владельцу внедорожника позвонил менеджер дилерского центра и потребовал вернуть автомобиль, да еще и до 15:00. Менеджер сообщил новоиспеченному владельцу, что произошла досадная ошибка и покупателю случайно передали тестовый экземпляр Bronco Sport.

Для покупки Bronco Sport мужчина обменял по программе трейд-ин свой Volkswagen Jetta 2015 года выпуска и внес первый взнос в размере 2500 долларов, чтобы оформить кредит на кроссовер. Покупатель категорически отказался возвращать автомобиль и написал жалобу в службу поддержки производителя, объяснив все обстоятельства сделки. 29 декабря с Адамом связался представитель Ford и сказал, что тот может оставить Bronco Sport себе.