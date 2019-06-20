Дилер і дилерський центр - це не одне і те ж, але наркобарони, судячи з усього, особливої різниці не бачать.

А що? Зручно: використовувати готову дилерську мережу, не важливо чию, для поширення заборонених товарів. Сміливий експеримент поставив один з мексиканських наркокартелів в Канаді.

Читайте також: На в'їзді до велопішоходного мосту у Києві тільки-но встановили обмежувальний знак: відео

Злочинці досить творчо підходять до контрабанди наркотиків. Їх можливості безмежні, що тримає співробітників правоохоронних органів в постійній напрузі. Однак з однією партією нелегального метамфетаміну з Мексики сталася осічка, коли вона раптом опинилася не у того дилера.

Замість того щоб потрапити до наркоторговців, наркотики потрапили в 13 дилерських центів Ford Східної Канади, що стало результатом логістичної помилки, допущеної контрабандистами. Смішно.

Згідно із заявою поліції провінції Онтаріо, співробітники чотирьох дилерських центрів, яким було доручено оглянути прибули автомобілі, виявили в кількох седанах Ford Fusion нештатні запасні шини.

Виявилося, що шини ці набиті пакетами з метамфетаміном. Працівники центрів подзвонили в поліцію, яка, в свою чергу, зв'язалася з Фордом, запитавши у компанії інформацію і документи на доставлені автомобілі. У 9 з 14 автомобілів, обшуканих в 13 дилерських центрах Ford, був знайдений метамфетамін.

Також було виявлено, що мет є ще в шести автомобілях, які чекають відвантаження до дилерів. Їх затримали на митниці. Всього було виявлено близько 180 кг наркотиків, вартість яких, за оцінками поліції, становить 4,5 млн доларів.

Ford і залізнична компанія стали жертвами "добре організованого злочинного угруповання" - так поліцейські охарактеризували мексиканський наркокартель Синалоа. Під час наступних оглядів машин на мексиканському заводі в Ермосільо ніяких наркотиків знайдено не було.