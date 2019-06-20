Дилер и дилерский центр - это не одно и то же, но наркобароны, судя по всему, особой разницы не видят.

А что? Удобно использовать готовую дилерскую сеть, неважно чью, для распространения запрещенных товаров. Смелый эксперимент поставил один из мексиканских наркокартелей в Канаде.

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Преступники довольно творчески подходят к контрабанде наркотиков. Их возможности безграничны, что держит сотрудников правоохранительных органов в постоянном напряжении. Однако с одной партией нелегального метамфетамина из Мексики произошла осечка, когда она вдруг оказалась не у того дилера.

Вместо того чтобы попасть к наркоторговцам, наркотики попали в 13 дилерских центов Ford Восточной Канады, что стало результатом логистической ошибки, допущенной контрабандистами. Смешно.

Согласно заявлению полиции провинции Онтарио, сотрудники четырех дилерских центров, которым было поручено осмотреть прибывшие автомобили, обнаружили в нескольких седанах Ford Fusion внештатные запасные шины.

Оказалось, что шины эти набиты пакетами с метамфетамином. Работники центров позвонили в полицию, которая, в свою очередь, связалась с Фордом, спросив в компании информацию и документы на доставленные автомобили. В 9 из 14 автомобилей, обысканных в 13 дилерских центрах Ford, был найден метамфетамин.

Также было выявлено, что мет есть еще в шести автомобилях, которые ждут отгрузки к дилерам. Их задержали на таможне. Всего было выявлено около 180 кг наркотиков, стоимость которых, по оценкам полиции, составляет 4,5 млн долларов.

Ford и железнодорожная компания стали жертвами "хорошо организованной преступной группировки" – так полицейские охарактеризовали мексиканский наркокартель Синалоа. Во время последующих осмотров машин на мексиканском заводе в Эрмосильо никаких наркотиков найдено не было.