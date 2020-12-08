150 із дев'яти сотень офіційних дилерів преміум-марки Cadillac у США відмовились модернізуватись для торгівлі електрокарами та їх сервісу.

Концерн General Motors впроваджує глобальну стратегію з електрифікації своїх брендів, обіцяючи преміальному Cadillac повний перехід на випуск електромобілів. Для цього компанії потрібно розбудувати дилерську мережу, однак кожен шостий з нинішніх продавців Cadillac відмовився оновлюватись для цього за власний кошт.

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Щоб підготувати поле для продажу електрокарів, компанія Cadillac запропонувала своїм дилерам вибір: витратити по 200 тисяч доларів на модернізацію (установку зарядних станцій, купівлю інструментів, навчання персоналу) або отримати відступні і припинити представляти марку Cadillac.

Півтори сотні дилерів “Каділлак” вибрали другий варіант. Це приблизно 17% від дилерській мережі. Кожен з таких дилерів отримає від автовиробника від 300 тисяч до мільйона доларів “відступних” і припинить представляти марку. На розпродаж складських запасів у дилерів-відступників буде ще чотири роки, після чого зв’язки з виробником буде розірвано.