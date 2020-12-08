150 из девяти сотен официальных дилеров премиум-марки Cadillac в США отказались модернизироваться для торговли электрокарами и их сервиса.

Концерн General Motors внедряет глобальную стратегию по электрификации своих брендов, обещая премиальному Cadillac полный переход на выпуск электромобилей. Для этого компании нужно построить дилерскую сеть, однако каждый шестой из нынешних продавцов Cadillac отказался обновляться для этого за свой счет.

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Чтобы подготовить поле для продажи электрокаров, компания Cadillac предложила своим дилерам выбор: потратить по 200 тысяч долларов на модернизацию (установку зарядных станций, покупку инструментов, обучение персонала) или получить отступные и прекратить представлять марку Cadillac.

Полторы сотни дилеров "Кадиллак" выбрали второй вариант. Это примерно 17% от дилерской сети. Каждый из таких дилеров получит от автопроизводителя от 300 тысяч до миллиона долларов "отступных" и прекратит представлять марку. На распродажу складских запасов у дилеров-отступников будет еще четыре года, после чего связь с производителем будет расторгнута.