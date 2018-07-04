Незважаючи на зміну імпортера з початку наступного року, в корпорації сподіваються на подальшу роботу з автомобілями цієї марки.

Після того, як офіційний імпортер Групи PSA в Україні – ТОВ "Пежо Сітроен Україна" – заявив про початок роботи з брендом Opel з 2019 року, постало питання про створення нової дилерської мережі відомого європейського бренду.

"Серед першочергових завдань – залучення нових партнерів, послідовна зміна і розширення географії дилерської мережі", - говорилось в повідомленні ТОВ "Пежо Сітроен Україна". У зв’язку з цим корпорація "УкрАВТО" нагадала, що працює з даним брендом протягом 15 років. На сьогодні в Корпорації 7 дилерів Opel – два в столиці, у Вінниці, Чернівцях, Чернігові, Запоріжжі та Харкові.

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В корпорації наголосили, що "дилерська мережа Opel Корпорації "УкрАВТО" продовжує обслуговувати клієнтів, проводити технічне й гарантійне обслуговування, а також ремонт автомобілів цієї марки в повному обсязі, як і всі попередні роки, починаючи з 2003 року. Історія співпраці Opel і "УкрАВТО" почалася з підписання угоди про імпорт, виробництво, дистрибуцію та обслуговування автомобілів Opel й Chevrolet з компанією Adam Opel AG. За 15 років співпраці з дилерською мережею Opel Корпорації "УкрАВТО" реалізовано понад 60 тисяч легкових і комерційних автомобілів".

В "УкрАВТО" нагадали, що не лише продавали й обслуговували автомобілі Opel, але й виробляли їх на ЗАЗі. Йдеться про модель Opel Astra Classic.

"Корпорація "УкрАВТО" висловлює щиру підтримку новому Дистриб’ютору та впевненість у тому, що нові зміни будуть корисними та зручними для споживача. Зі свого боку, Корпорація сприятиме розвитку присутності бренду в Україні на благо клієнтів, досягаючи високих стандартів марки Opel, з якої нас пов'язує багаторічна історія. Дилерська мережа Opel Корпорації "УкрАВТО" представляє весь модельний ряд автомобілів бренду, а також й далі надаватиме повний можливий пакет послуг для своїх клієнтів", - говориться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, що Opel показала перші фото оновленої Astra.