Skoda пропонує Octavia RS з трьома варіантами двигунів: 2.0 TSI, 2.0 TDI, а також плагін-гібрид 1.4 TSI. Усі вони оснащені трансмісією DSG і всі мають хороше співвідношення ціни та якості. Експеримент показав, що принаймні одна з цих версій їде навіть краще, ніж заявлено.

Канал MOTOR і його ведучий та пілот Скотт Ньюман вирішили дізнатись, наскільки бензинова 2-літрова Octavia RS відповідає заявленим у характеристиках цифрам прискорення.

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Skoda вказує прискорення від 0 до 100 км/год за 6,7 секунди для версії з 245-сильним 2.0 TSI. Скотт узяв чеський спорткар на австралійський трек Heathcote Park Raceway у Вікторії та спробував перевірити цю цифру.

Завдяки 4000 обертів на хвилину на тахометрі, електронному контролі стабільності у спорт-режимі та трансмісії з подвійним зчепленням, Octavia RS потужно прокручує колеса на старті, але до фінішу через 402 метри приходить за 14,8 секунди, маючи швидкість 163,1 км/год.

Фото: Skoda Octavia RS / знімок екрану, Skoda

З повністю вимкненим контролем тяги, колеса на старті обертаються ще сильніше, а результати у – 6,9 секунди до сотні та 14,9 до фінішу. Зниження стартових оборотів до 2500 об/хв дозволило стартувати краще, без зайвих прокручувань коліс, що в результаті дало 6,4 секунди та 14,5 секунди за чверть милі. Підвищення обертів до 2800 об/хв на старті у фінальній спробі призвело до “заїкання” на першій передачі, але все ж Octavia RS знову показала кращу динаміку, ніж вказана виробником – 6,5 секунди до 100 км/год.