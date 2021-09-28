Skoda предлагает Octavia RS с тремя вариантами двигателей: 2.0 TSI, 2.0 TDI, а также плагин-гибрид 1.4 TSI. Все они оснащены трансмиссией DSG и у всех хорошее соотношение цены и качества. Эксперимент показал, что по крайней мере одна из этих версий едет даже лучше, чем заявлено.

Канал MOTOR и его ведущий и пилот Скотт Ньюман решили узнать, насколько бензиновая 2-литровая Octavia RS соответствует заявленным в характеристиках цифрам ускорения.

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Skoda указывает ускорение от 0 до 100 км/ч за 6,7 секунды для версии с 245-сильным 2.0 TSI. Скотт взял чешский спорткар на австралийский трек Heathcote Park Raceway в Виктории и попытался проверить эту цифру.

Благодаря 4000 оборотов в минуту на тахометре, электронном контроле устойчивости в спорт-режиме и трансмиссии с двойным сцеплением, Octavia RS мощно прокручивает колеса на старте, но к финишу через 402 метра приходит за 14,8 секунды, имея скорость 163,1 км/час.

Фото: Skoda Octavia RS / снимок экрана, Skoda

С полностью выключенным контролем тяги, колеса на старте вращаются еще сильнее, а результаты – 6,9 секунды до сотни и 14,9 до финиша. Снижение стартовых оборотов до 2500 об/мин позволило стартовать лучше, без лишних прокруток колес, что в результате дало 6,4 секунды и 14,5 секунды за четверть мили. Повышение оборотов до 2800 об/мин на старте в финальной попытке привело к “заиканию” на первой передаче, но все же Octavia RS вновь показала лучшую динамику, чем указанная производителем – 6,5 секунды до 100 км/ч.