Вряд ли у многих владельцев чешских кроссоверов есть частные вертолеты, но если так – они могут использовать крышу машины в качестве посадочной площадки для вертолета.

Skoda Kodiaq стал местом посадки вертолета, чтобы отметить 10 лет с тех пор, как вертолет приземлился на крыше автомобиля Yeti, в эпизоде ​​Top Gear. Правда, в британском автошоу этот трюк выглядел эффектнее, поскольку на этот раз автомобиль стоял неподвижно.

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Для выполнения трюка кроссоверу среднего размера понадобилось несколько модификаций. Кроссоверу усилили заднюю подвеску, а на крыше построили ровную площадку нужного размера, чтобы на нем мог разместиться вертолет Robinson R22 весом более чем 500 кг.

Skoda сообщает, что трюк стал изюминкой авиашоу Robinson Helicopter Session 2021, организованного Nisa Air в Млада Болеслав в Чехии.

С обновленной версией Kodiaq 2021, которая была представлена ​​несколько месяцев назад, флагманская модель Skoda Kodiaq обновила переднюю и заднюю часть и получила новый набор колесных дисков. Семиместный кроссовер также получил несколько незначительных обновлений внутри. Флагманский кроссовер Skoda, который делит узлы и агрегаты с SEAT Tarraco и Volkswagen Tiguan, также предлагается в версии RS с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 242 л.с.

Оригинальная сцена с посадкой на крышу Yeti: