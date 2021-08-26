Его силовая установка использует в качестве горючего не что иное, как кровь. К счастью, только в концепции.

Проект Skoda Icons Get a Makeover призван показать миру “много замечательных автомобилей из истории Skoda”. На этот раз в поле зрения дизайнеров попал спорткар Skoda 110 Super Sport 1970-х годов.

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Уникальный концепт Skoda 110 Super Sport дебютировал на Брюссельском автосалоне 1972 года в статусе концепта. Автомобиль весил всего 900 килограмм и имел среднемоторную компоновку. Двигатель для концепта позаимствовали у раллийного спорткара Skoda 110 L Rallye. Агрегат объемом 1,1 литра развивал около 110 л. с. Заявленная максимальная скорость – 211 км/ч.

Фото: “Вампиромобиль”, современный концепт и его создатель, и оригинальный Skoda 110 Super Sport / Skoda

Предполагалось, что серийная версия спорткара получит более мощный 1,5-литровый мотор, который тогда как раз был в разработке, но до этого дело не дошло, а сам проект Skoda 110 Super Sport был закрыт.

Фото: визуальный концепт Skoda Ferat / Skoda

Хотя спортивное купе с необычными формами не дошло до конвейера, автомобиль успел засветиться в фильме “Феррат Вампир” 1981 года в роли спорткара, который постоянно выигрывал гонки. Секрет его успеха заключался в том, что автомобиль заправлялся человеческой кровью. Французский дизайнер Батист де Брюжер решил, что вампиричный Skoda Ferat заслуживает возрождение в новом времени. Иронично, что имя художника Baptiste имеет религиозный смысл и означает баптист, креститель.