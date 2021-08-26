Його силова установка використовує у якості пального не що інше, як кров. На щастя, лише в концепції.

Проєкт Skoda Icons Get a Makeover покликаний показати світу “багато чудових автомобілів з історії Skoda”. Цього разу в поле зору дизайнерів потрапив спорткар Skoda 110 Super Sport 1970-х років.

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Унікальний концепт Skoda 110 Super Sport дебютував на Брюссельському автосалоні 1972 року в статусі концепту. Автомобіль важив лише 900 кілограмів і мав середньомоторне компонування. Двигун для концепта запозичили у ралійного спорткара Skoda 110 L Rallye. Агрегат об’ємом 1,1 літра розвивав близько 110 к.с. Заявлена максимальна швидкість – 211 км/год.

Фото: “Вампіромобіль”, сучасний концепт і його творець та оригінальний Skoda 110 Super Sport / Skoda

Передбачалось, що серійна версія спорткара отримає потужніший 1,5-літровий мотор, який тоді саме був у розробці, але до цього справа не дійшла, а сам проєкт Skoda 110 Super Sport був закритий.

Фото: візуальний концепт Skoda Ferat / Skoda

Хоча спортивне купе з незвичними формами не дійшло до конвеєра, автомобіль встиг засвітитися у фільмі “Ферат Вампір” 1981 року в ролі спорткара, який постійно вигравав перегони. Секрет його успіху полягав у тому, що автомобіль заправлявся людською кров'ю. Французький дизайнер Батист де Брюжєр вирішив, що вампіричний Skoda Ferat заслуговує на відродження в новому часі. Іронічно, що ім’я художника Baptiste має релігійний зміст і означає баптист, хреститель.