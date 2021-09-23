Навряд чи у багатьох власників чеських кросоверів є приватні гелікоптери, але якщо так – вони можуть використовувати дах машини у якості посадкового майданчика для гвинтокрила.

Skoda Kodiaq став місцем посадки гелікоптера, аби відзначити 10 років з того часу, як вертоліт приземлився на даху автомобіля Yeti, в епізоді Top Gear. Щоправда, у британському автошоу цей трюк виглядав ефектніше, оскільки цього разу автомобіль стояв нерухомо.

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Для виконання трюку кросоверу середнього розміру знадобилося кілька модифікацій. Кросоверу посилили задню підвіску, а на даху збудували рівний майданчик потрібного розміру, аби на ньому міг розміститись гелікоптер Robinson R22 вагою понад 500 кг.

Skoda повідомляє, що трюк став родзинкою авіашоу Robinson Helicopter Session 2021, організованого Nisa Air у Млада Болеслав у Чехії.

З оновленою версією Kodiaq 2021 року, яка була представлена ​​кілька місяців тому, флагманська модель Skoda Kodiaq оновила передню та задню частину та отримала новий набір колісних дисків. Семимісний кросовер також отримав кілька незначних оновлень всередині. Флагманський кросовер Skoda, який ділить вузли й агрегати з SEAT Tarraco та Volkswagen Tiguan, також пропонується у версії RS із 2-літровим бензиновим турбомотором потужністю 242 к.с..



Оригінальна сцена з посадкою на дах Yeti: